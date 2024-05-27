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Teknoloji Geçmişe gidiyoruz! Google yeni özelliği erişime açtı: Google haritalar mekansal ar... Dünyaya ilan etti
Teknoloji

Geçmişe gidiyoruz! Google yeni özelliği erişime açtı: Google haritalar mekansal ar... Dünyaya ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-05-27 16:58:00 - 2024-05-27 17:31:11
Geçmişe gidiyoruz! Google yeni özelliği erişime açtı: Google haritalar mekansal ar... Dünyaya ilan etti

Google Haritalar yeni Mekansal AR özelliği kullanıma sunuldu. Gerçek dünyayı, geçmişe ve geleceğe yolculuk yaparak izlemek mümkün oluyor.

Google, dijital haritalama hizmetlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Geçmişte bulunan yerleri, yakından incelemek ve o havayı hissetmek artık mümkün. Google Haritalar, bazı kullanıcıların Mekansal Artırılmış Gerçeklik (AR) özelliklerine erişebileceğini duyurdu. Peki bu özellik ne işe yarıyor? İşte tüm detaylar…

Google Haritalar Mekansal AR teknolojisinde devrimsel özellik kullanıma sunuldu

Google I/O 2024’te tanıtılan bu yeni özellik, “Mekansal Artırılmış Gerçeklik” olarak adlandırılıyor. Bu teknoloji sayesinde gerçek dünya, içinde dolaşabileceğiniz dijital bir hale gelecek. Artık geçmişe gitmek mümkün olacak. Örneğin, Paris ve Singapur’da kullanıcılar 1900 Paris Dünya Fuarı’nı ve o dönemdeki Eyfel Kulesi’ni AR ile görebilecekler.

Bu sadece tarihi eserlerle sınırlı değil; gelecekte restoranlar, mağazalar ve toplu taşıma ile ilgili gerçek zamanlı (o an gerçekleşiyor olan) bilgileri de görebileceğiz. Google’ın Mekansal AR teknolojisi, turizm ve eğitim alanında devrim yaratacak potansiyele sahip.
Örneğin, yol tarifleri sanal oklarla gösterilebilir veya çevredeki binalar hakkında bilgiler doğrudan ekrana yansıtılabilir. Google Haritalar, Mekansal Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor. Bu yenilikler, sadece kullanıcıların yaşamını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda günlük yaşamda etkileşimi ve bilgiyi artıracak.

Google Haritalar Mekansal AR özelliklerini denemek için sabırsızlanıyoruz. Eğer özellik sizin için kullanıma sunulmamışsa, bir kaç gün içerisinde sunulacaktır. Gelecekte bu teknolojinin ne kadar yaygınlaşacağını ve hayatımızı nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

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