Geçmişe dönük ikramiye alabilir miyim? Memur olan işçi geçmişe dönük ikramiye alır mı?

Emekli olurken hizmet süreleri birleştirilmiş ve öyle emekli olunmuş ise geçmişe dönük ikramiyenizi alamazsınız. Emekli olan öğretmenlerin, emekli ikramiye ücreti hizmet ettikleri yıllara göre değişim göstermektedir. Emekli öğretmenlerin, bir kez aldıkları öğretmen ikramiyesi hizmet yılına göre şu şekilde olmaktadır:

25 yıl hizmeti olanlar için 99.440 TL, 26 yıl hizmeti olanlar için 103.418 TL, 27 yıl hizmeti olanlar için 107.395 TL, 28 yıl hizmeti olanlar için 111.373 TL, 29 yıl hizmeti olanlar için 115.350 TL, 30 yıl hizmeti olanlar için 119.328 TL, 31 yıl hizmeti olanlar için 123.306 TL, 32 yıl hizmeti olanlar için 131.261 TL, 32 – 40 yıl hizmeti olanlar için ise 127.283 TL ve 159.104 TL. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emekli ikramiyesi hesaplama işlemi yapmak için: (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) sitesi üzerinden ikarmiye hesaplaması yapılabilmekte.

Memur olan işçi geçmişe dönük ikramiye alır mı?

Türk Sağlık-Sen'in üyeleri adına açtığı davalar sonunda, Gazi Üniversitesinde çalışan 20 kişiye toplam 53 bin lira dağıtıldı. Alınan bilgiye göre, Ekim 2007'de Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B statüsünde memurluğa geçirilen Gazi Üniversitesinde çalışan bir işçi, geçmişe dönük ikramiye talebiyle Ankara 5. İş Mahkemesinde dava açtı.

Kamu kurumlarında çalışan işçilere her yıl bir aylık istihkakları tutarında ilave tediye verileceği, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile aynı şekilde bir ilave tediye ödemesi yapılabileceği yönündeki düzenlemeye dikkat çekilen dilekçede, 2001-2007 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda ödenmesi gereken ilave tediyelerin ödenmediği ifade edildi. Dilekçede, geçmişe dönük ikramiyelerin faiziyle ödenmesi istendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün savunmasında, ilave tediye alacağının ücret niteliğinde olduğu, dava tarihi itibariyle 5 yıllık süreyi aşan alacakların zaman aşımına uğradığı öne sürüldü.

İşçiye ilave tediye alacağı ödenmese de her yıl yönetim kurulu kararı ile maaşlarına iyileştirme yapıldığı ifade edilen savunmada, işçilik statüsünden kaynaklanan diğer tüm hakların ödendiği belirtildi. İşçiye ilave tediye ödemiş olsa aylık ücretin tediyeye göre daha az hesaplanacağı iddia edilen savunmada, istemin mevzuata aykırı olduğu ve ''haksız kazanç'' yaratacağı öne sürüldü.

Talebi değerlendiren Ankara 5. İş Mahkemesinin kararında, ilave tediye ödenmesine yönelik mevzuat doğrultusunda, üniversitede iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçiye ilave tediye ödenmesi gerektiği vurgulandı. İlave tediye alacağının geniş anlamda ücret niteliğinde olduğuna dikkat çekilen kararda, bu nedenle talep için Borçlar Kanunu uyarınca 5 yıllık zaman aşımının geçerli olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda talebin davanın açıldığı 26 Şubat 2010'dan geriye dönük 5 yıllık süre için dikkate alınabileceği ifade edilen kararda, 26 Şubat 2005'ten işçinin sözleşmeli memur statüsüne geçirildiği Ekim 2007'ye kadar olan dönemdeki hizmetler karşılığı her tam hizmet yılı karşılığı (26x2) 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediyenin Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde ödenmesi gerektiği vurgulandı. Ankara 5. İş Mahkemesi, belirtilen gerekçelerle ilave tediye alacağını yasal faiziyle ödenmesini kararlaştırdı.