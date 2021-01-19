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Siyaset Geçmiş olsun ziyaretinde ilginç görüntü: İkisinin de ağzı kulaklarında
Siyaset

Geçmiş olsun ziyaretinde ilginç görüntü: İkisinin de ağzı kulaklarında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğraması nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Esef verici bir olayın ardından yapılan geçmiş olsun ziyareti sırasında ikisinin de sürekli gülümsemesi, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 07:55:00 -
Geçmiş olsun ziyaretinde ilginç görüntü: İkisinin de ağzı kulaklarında

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Özdağ tedavi altına alındı.

Siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Görüşme boyunca ikili arasındaki samimiyet kameralara yansıdı.

Aynı zamanda Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı nedeniyle yapılan ziyaret sırasında iki isminde sürekli gülümsemesi dikkat çekti.

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Yorumlar

Izullo44

Çapsiz ile yalanci yan yana
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İrfan

İkisi bir adam. etmez
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