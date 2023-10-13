Geçmeyen kuru öksürüğü 5 dakikada çözün! Bu tarif rahat bir nefes aldıracak

Boğaz gıcıklanmasından şikayet ediyorsanız bu önerileri mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOĞAZ GICIKLANMASINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Boğaz gıcıklanması günlük hayatta insanların başına sık sık gelebiliyor. Boğaz gıcıklanmasının birçok sebebi var. Boğaza kaçan şey, çok konuşma, bağırma, baharatlı ve acı yiyecek içecekler, soğuk hava, nemsiz kuru hava, hava kirliliği, egzoz dumanı, sigara dumanı, ortamda havadaki kimyasallar, tozlu ortam, farenjit, soğuk algınlığı, üst solunum yolu rahatsızlıkları, alerji ve reflü bunlardan bazılarıdır. Boğaz gıcıklanmasından kurtulmak için balı ılık suyla karıştırıp tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bir tatlı kaşığı bal üstüne bir tutam karabiber ve birkaç damla limon sıkarak yutabilirsiniz.

Eğer üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle boğaz gıcıklanması yaşıyorsanız bir su bardağı temiz suyun içine 1 çay kaşığı tepeleme tuz ekleyip karıştırdıktan sonra gargara yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir çay kaşığı zerdeçalı macun kıvamına gelene kadar balla karıştırıp yutarak öksürükten kurtulabilirsiniz. Sarımsak taze halde çiğneyip yutulduğu zaman öksürük ve boğaz gıcıklanmasına iyi geliyor.

İçinde C vitamini olan turunçgiller de tüketilerek boğaz gıcığından kurtulabilirsiniz. Zencefili de toz ya da taze halde balla karıştırıp tüketebilirsiniz. Bitki çaylarını da sıcak sıcak tüketerek boğaz gıcığı ve öksürükten kurtulabilirsiniz. Pastil çiğneyebilirsiniz. Boğazınızda yaşanan gıcıklık burnun dolu olmasından kaynaklanabilir. Burnunuzu temizleyerek boğazınızda oluşan gıcıktan ve öksürükten daha kolay kurtulabilirsiniz.