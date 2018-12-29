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Geçim kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu bin liraya satıyorlar

Antalya'da yaşayan vatandaşlar, ormandan toplayıp kuruttukları kuzugöbeği mantarının kilosunu bin liraya satıyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:54
Geçim kaynağı oldu! Ormandan toplayıp kilosunu bin liraya satıyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında Toros dağlarından kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, ilkbaharda topladıkları kuzugöbeklerini kurutarak kışın kilosunu 800 ila bin lira arasında satışa sunuyorlar.

"Halkın önemli bir geçim kaynağ"

Vatandaşların kuruttuğu kuzugöbeği mantarını kışın alarak satan Manav Bayram Erdoğan, kuzugöbeği mantarının mevsiminde yaşının 70 ile 100 lira arasında satıldığını ve kışın ise 800 ila bin lira arasında sattıklarını söyledi.

10 kilogram yaş kuzugöbeği mantarından bir kilogram kuru kuzugöbeği mantarı oluştuğunu söyleyen Erdoğan, "Toros Dağlarından toplanan kuzugöbeği mantarı halkın önemli bir geçim kaynağı. Nisan aylarında toplanan kuzugöbeği mantarını vatandaşların bazıları ise topladıkları mantarları kışın kullanmak ve satmak üzere kurutuyorlar" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:54
  1. Bayram Erdoğan
  2. Antalya
  3. Akseki
  4. Toros Dağları
  5. kuzugöbeği mantarı

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