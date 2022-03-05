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Ekonomi Gecikmiş vergi borçları nasıl ödenir?
Ekonomi

Gecikmiş vergi borçları nasıl ödenir?

Vadesi geçmiş vergi borçları nasıl ödenir? sorusu son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları ile gündeme geldi. Cadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Gecikmiş vergi borçları nasıl ödenir? Vadesi geçmiş vergi borcu nereye ödenir? Vadesi geçmiş vergi borcu bankaya ödenir mi, hangi bankaya ödenir, nasıl ödenir?

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:27:00 - 2022-03-05 13:31:15
Gecikmiş vergi borçları nasıl ödenir?

Hazine ve Maliye Bakanlığının ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vadesi geçmiş vergi borçları nasıl ödenecek?

Buna göre, hak sahibine ait hak edişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilecek.

Bu kapsamdaki ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık ayrıca tebliğ kapsamındaki işlemlerde kamu idareleri ve ödeme türleri itibarıyla farklı uygulamalar belirlemeye yetkili olacak.

gecikmiş vergi borç ödemesi nasıl yapılır

Vergi borcu e devletten ödenir mi?

Vergi borçları artık internet üzerinden GİB veya e-devlet sistemlerine giriş sağlayarak ödenebilmektedir. Kullanıcıların vergi borcu sorgulama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra her iki sistem üzerinden de kayıtlı borçlarını ödemeleri son derece kolay bir işlemdir.

Vergi borçları nereden ödenir?

ödemelerinizi İnterraktif Vergi Dairesi'nin web (ivd.gib.gov.tr) adresi ve mobil (GİB Mobil) uygulaması üzerinden ya da anlaşmalı tüm bankaların online bankacılık hizmetlerinden yararlanarak internet ortamında evinizden yada ofisinizden ödeyebilirsiniz.

Gecikmiş vergi borcu nereye ödenir?

Vergi borçları; vergi daireleri, İnteraktif Vergi Dairesi, E devlet, banka şubeleri ve dijital bankacılık kanallarından ödenebiliyor. Günü geçmiş vergi borçlarını ise vergi daireleri, İnteraktif Vergi Dairesi ve ya E devlet üzerinden ödeyebilirsiniz.

Vergi borçları hangi bankaya ödenir?

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

ING Bank A.Ş. 

QNB Finansbank A.Ş.

HSBC Bank A.Ş. 

Alternatifbank A.Ş.   

Denizbank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

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