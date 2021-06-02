Geçici velayet çözüm getirmez

Resul Ekrem Şahan Ankara

4’üncü yargı paketi hazırlıkları son aşamaya gelirken, daha önceleri belirtilen çocuk haczi uygulamasına ilişkin yargı paketi içeriğinde ne olacağı, merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni Akit’e konuşan Babalar ve Çocuklar Derneği Başkanı Atıf Kızılkan ve Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan çözüm önerisinde bulundu.

Hacze sebep olan masrafları ödemeli

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkanı Atıf Kızılkan, “Çocuk haczi bir insanlık suçudur. Çocuk icrası akla mantığa sığmayan bir uygulama. Bir ebeveynin öz çocuğunu icra ile görmesi bir hem çocuk hem de baba açısından dramdır. Çocuğun psikolojik sorunlarının olmasına sebebiyet oluyor. Normal şartlarda hukuk sisteminde icraya sebeb olan icra masraflarını ödemelidir. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma sonucunda karar verilmiş olan görme hakkı ebeveyn tarafından engellendiği zaman haciz işlemi başlatılıyor. Hacze sebep olan kişinin haciz masraflarını ödediği takdirde bu çocuk icrası sorunu otomatik olarak yüzde 99 oranında çözüleceğine inanıyoruz. Mağduriyete sebebiyet veren çocuk haczi uygulamasının kaldırılması gerekiyor. Meclisteki tasarıda çocuk haczine sebep olan anneden geçici velayetin alınması öngörülüyor. Geçici velayet de bir yılla sınırlı. Bu da doğru bir uygulama değil. Çünkü çocuğun okulu var. Arkadaşları var. Sürekli adres değiştirmek zorunda kalacak. Zaten bu vicdanı olan bir baba tarafından uygulanmayacak. Eğer çocuk icrası gerçekleşecekse kadının evi asla olmamalı. Ortak bir noktada çocuk teslim merkezinde yine pedagoglar eşliğinde yapılmalı. Çünkü çocuk icrası sırasında darp edilen ve hatta öldürülen birçok babamız var” ifadelerini kullandı.

3 kez çocuğu göstermeyenden velayet alınmalı!

Çocukların mal gibi haczedilmesinin çocuklar üzerinde ileride onarılması zor yaralar bıraktığına dikkat çeken Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da, “Her fırsatta çocuğun üstün yararından bahsedenler çocukların mal gibi haczedilmesi konularında seyirci gibi izlemektedirler. Anne baba boşandığında çocuklar ile de boşayan kanunlarımız ve bu düşünceye hizmet eden, çocukları koz olarak kullanan ebeveynler var. Çocuklar masumdur ve onların geleceğine etki edecek hiçbir karar, kanun kabul edeceğimiz bir durum değildir. Yeni çıkacak yargı paketinde çocuğu göstermeyen taraftan geçici olarak 1 yıllığına velayetin karşı tarafa verilmesi yine mağduriyetleri devam ettirecek, çocukların geleceğini alt üst edecektir. Okul çağına gelmiş bir çocuğu anne babanın farklı il, ilçelerde yaşadığı bir durumda geçici olarak velayeti verdiğinizde o bir yıl için çocuk okulunu, yaşadığı yeri arkadaşları 1 sene için nasıl değiştirecektir. Bu konunun çözümü geçici velayet ile değildir. Velayeti elinde bulunduran taraf çocuğu zorunlu veya keyfi göstermediği takdirde ilk ceza icra ödemesini göstermeyen tarafa ödetmek, ikinci ceza ikinci kez göstermediği takdirde 3 aylık tazyik hapsine tutulması, üçüncü kez göstermemesi durumunda velayetin göstermeyen taraftan alınıp karşı tarafa verilmesi ile bu sorun ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu.