Geçici mevsimlik orman işçilerine kadro var mı?

Mevsimlik geçici işçilere kadro en son haberi merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu, geçici, mevsimlik orman işçilerinin çalışma süreleri hakkında flaş önerilerde bulundu. Parti gurup toplantısında konuşan Kılıçtaroğlu, mevsimlik orman işçilerinin 5 ay 29 gün çalıştıklarına değinerek bu işçi alımı süresinin 4 ay daha arttırılarak yaklaşık 10 aya çıkarılmasını önderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu, geçici, mevsimlik orman işçilerinin çalışma süreleri hakkında flaş önerilerde bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Orman yangınlarından bahs eden Kılıçtaroğlu, bu önerisi ile 6 bin 750 mevsimlik işçinin 4 ay daha fazla istihdamın söz konusu olabileceğini ve bu şekli ile orman yangınlarına daha fazla iş gücü ile müdahale edilebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Aramızda mevsimlik orman işçileri de var. Bunlar 5 ay 29 gün çalışıyorlar. Küçük paralar alıyorlar. Eğer Bakanlık isterse bunlar 9 ay 29 güne de çıkabiliyor, yani 4 ay daha fazla çalışabiliyorlar. Yaz ayları olduğu için, orman yangınları olduğunda acilen bunlar müdahale edecekler. Dolayısıyla geçici mevsimlik işçilere, orman işçilerine bu bağlamda ihtiyaç var var. Bakın yine, son derece samimi olarak söylüyorum. 2 bin 750 kişi çalışacak, evine ekmek götürecek bu insanlar. 2 bin 750 kişiye ücret ödendi diye, asgari ücret bu. 2 bin lira 2 bin 20 lira para ödeniyor zaten bunlara. Dolayısıyla bu paraya ne devlet batar, ne de başka bir şey olur. Ama 2 bin 750 kişiyi ve onların ailelerini kazanmış olursunuz. Ve bu insanlar en azından yılın 9 ayı çalışmış olurlar.” dedi.

Geçici işçiler için 4 ay süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. Bu talebi Hazine ve Maliye Bakanımız bana iletti. Bu 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.