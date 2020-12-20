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Spor Geçen sezon Kovid-19 nedeniyle ertelenen İskoçya Kupası'nın şampiyonu Celtic
Spor

Geçen sezon Kovid-19 nedeniyle ertelenen İskoçya Kupası'nın şampiyonu Celtic

Normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3 biten finalde Hearts'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayan Celtic, üst üste 4. olmak üzere 40. kupa şampiyonluğunu elde etti - Celtic, 2016-2017 sezonundan bu yana İskoçya ligi, İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası olmak üzere düzenlenen son 12 ulusal turnuvada da mutlu sona ulaşarak tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:56:04 -
Geçen sezon Kovid-19 nedeniyle ertelenen İskoçya Kupası'nın şampiyonu Celtic

İSTANBUL (AA) - İskoçya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3 biten finalde Hearts'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayan Celtic, şampiyonluğa ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon yarı finallerden itibaren ertelenen İskoçya Kupası'nın finali, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Celtic ile Hearts arasında oynandı.

Maça etkili başlayan Celtic, ilk devreyi 19. dakikada Ryan Christie, 29. dakikada penaltıdan Odsonne Edouard'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede maça ortak olan Hearts, 48. dakikada Liam Boyce, 67. dakikada Stephen Kingsley'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi.

Celtic, 105+1. dakikada rakip fileleri havalandıran Leigh Griffiths ile 3-2 üstünlük yakaladı. Hearts adına 111. dakikada sahneye çıkan Josh Lloyd Ginnelly'nin kaydettiği golle uzatma devreleri 3-3 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Celtic, kupanın sahibi oldu. Kupayı en fazla kazanan takım konumundaki Celtic, üst üste 4. olmak üzere 40. zaferini elde etti.

Öte yandan Celtic, 2016-2017 sezonundan bu yana İskoçya ligi, İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası olmak üzere düzenlenen son 12 ulusal turnuvada da mutlu sona ulaştı. Celtic, İskoçya'da bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçti.

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