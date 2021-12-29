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Sağlık Geceleri oluşan şiddetli göz ağrısına dikkat!
Sağlık

Geceleri oluşan şiddetli göz ağrısına dikkat!

Geceleri oluşan şiddetli göz ağrısıyla kendini gösteren ve “göz migreni” diye adlandırılan ağrı, çoğunlukla erkeklerde görülüyor. Göz migreninin kullanılan bazı ilaçlarla kısa sürede önlenebileceğini belirten uzmanlar, göz migreninin her yıl belli dönemlerde nüksedebildiği uyarısında da bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 16:42:00 -
Geceleri oluşan şiddetli göz ağrısına dikkat!

Yeni Akit/Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, göz migrenine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Barış Metin, “göz migreni” diye adlandırılan rahatsızlığın aslında bir çeşit migren değil, daha çok bir küme baş ağrısı olduğunu söyledi. Göz migreninin çoğunlukla erkeklerde görüldüğünü ifade eden Metin, “Göz migreni geceleri oluşan şiddetli göz ağrısı ile kendini göstermektedir” dedi.

İlaçla tedavisi mümkün

Göz migreni tedavisinin klasik migrenden biraz daha farklı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, klasik migrende olduğu gibi 4-5 aylık bir tedavi sürecine ihtiyaç olmadığını söyledi. Prof. Dr. Barış Metin, “Kullanılacak birtakım ilaçlarla ağrı kısa sürede önlenebilir. Ancak bu tip ağrılar genellikle senenin belli bir zamanına kümelenme eğilimindedir. Her yıl belli dönemlerde ağrı nüksedebilir” uyarısında bulundu.

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