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Gündem Gece yarısı operasyonuyla çökertildi! Beslemeyin idam edin
Gündem

Gece yarısı operasyonuyla çökertildi! Beslemeyin idam edin

Yeniakit Publisher
2023-11-15 18:56:00 -
Gece yarısı operasyonuyla çökertildi! Beslemeyin idam edin

Aydın’ın Didim ilçe merkezli 4 ili kapsayan operasyonda KOM ekiplerince gece yarısı baskın yapılan evlerde özel bölmelerde silahlar, bir koltuğun içinde ise uyuşturucu ele geçirildi. Çökertilen suç örgütünün gözaltına alınan 5 üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde şikayetler üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir suç örgütünü takibe aldı. Aydın Didim merkezli Muğla, İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İlçe genelinde çeşitli olaylara karışan, yağma ve tehdit yöntemiyle eğlence mekanlarına çökmeye çalışan şahıslara yönelik suç örgütüne üye kişileri tespit eden Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ekipleri belirlenen adreslere gece yarısı eş zamanlı baskın düzenledi. Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlara sivil ekiplerin yanı sıra resmi ekipler de katılırken operasyonda biri uzun namlulu ve özel donanımlı otomatik silah, 4 adet tabanca olmak üzere 5 adet silah, 30 adet silahlara ait fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda silahlar baskın yapılan yerlerdeki özel bölmelerde elde edilirken, uyuşturucu madde ise bir koltuğun içine saklanmış halde ele geçirildi.

Operasyonda elde edilen uzun namlulu ve özel donanımlı silahın bir eylemde kullanıldığı da belirlenirken, gözaltına alına M.S.G., M.C.C., B.E., D.A. ve M.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
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