Gece yarısı korkunç kaza

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi ile Hacılarkırı Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Emre A. idaresindeki 45 HB 7704 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonrası, otomobilde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Meydana gelen kaza sonucunda demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Emre A., yolcu konumunda bulunan Yasin A. ve Erkan A. 110 AKS ekiplerinin yaptığı müdahale ile çıkartıldı. Öte yandan, otomobilde yolcu konumunda bulunan Can Azad Yıldızın (24) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan Emre Aslan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Erkan A. ve Yasin A. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Emre A.nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Can Azad Yıldızın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.