Gece yarısı evinden alınarak tek kurşunla öldürülen vatandaş toprağa verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de gece yarısı evinden silahlı kişilerce alındıktan sonra kafasına sıkılan tek kurşunla hayatını kaybeden Orhan Adıyaman, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari’nin Oğul köyü Göze mezrasında kimliği belirsiz kişilerce dün gece evinden alındıktan sonra tek kurşunla öldürülen 40 yaşlarındaki 4 çocuk babası Orhan Adıyaman’ın cenazesi, yüzlerce kişi tarafından hastane morgundan alınarak Medrese Mahallesi’ndeki aile mezarlığına getirildi. İmamın uyarısı üzerine sosyal mesafenin korunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra Adıyaman’ın cenazesi aile fertlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

“Kanı yerde kalmayacak”

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Orhan Adıyaman’ın kendi halinde biri olduğunu belirterek, gece saatlerinde iki teröristin kapıyı çalıp içeri girdiğini söyledi. Adıyaman, “İçeriye giren iki terörist, ‘biraz konuşalım’ diye Orhan’ı dışarı çıkartıyorlar. Çıkartıldıktan sonra eşi arkasında bakıyor ve Orhan Adıyaman şehidimizin sürüklenerek götürüldüğünü görüyor. Eşi de yakınlarına haber veriyor ve akrabaları arkasından gitti. 5 dakika arayla güney tarafına doğru bulunan bir tarla başında tek kurşun ile orada Adıyaman’ı şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. Allah’ın izni ile bu kardeşimizin kanı yerde kalmayacaktır” dedi.

Hakkari Valiliği yetkilileri olayın çok yönlü olarak araştırıldığını belirterek, kimliği belirsiz kişilerce tek kurşunla öldürülen Adıyaman’ın faillerinin bulunması için bölgede çok yönlü operasyon ve tahkikatın devam ettiğini ifade etti.