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Ekonomi Gece yarısı doların ateşi yükseldi
Ekonomi

Gece yarısı doların ateşi yükseldi

Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısının ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevden alınması sonrası dolar 9.16 seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 01:12:00 - 2021-10-14 01:22:43
Gece yarısı doların ateşi yükseldi

Yeni haftayla birlikte yükselişini hızlandıran doların 9 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından akşam saatlerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Merkez Bakası'nın 3 üst düzey ismi görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesinin ardından Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Dolar sert tepki gösterdi

Haberin resmi gazetede yayınlanmasının ardından dolar sert bir şekilde yükselişe geçti. Görüşmenin öncesinde 9.10 seviyelerinde seyreden dolar, kararın yayınlanmasının ardından TL karşısında saat 00.28 itibariyle 9.16'yı gördü.

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