Gece yarısı doların ateşi yükseldi
Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısının ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevden alınması sonrası dolar 9.16 seviyesine çıktı.
Yeni haftayla birlikte yükselişini hızlandıran doların 9 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından akşam saatlerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
Merkez Bakası'nın 3 üst düzey ismi görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesinin ardından Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
Dolar sert tepki gösterdi
Haberin resmi gazetede yayınlanmasının ardından dolar sert bir şekilde yükselişe geçti. Görüşmenin öncesinde 9.10 seviyelerinde seyreden dolar, kararın yayınlanmasının ardından TL karşısında saat 00.28 itibariyle 9.16'yı gördü.