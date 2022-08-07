Gece vakti keyifle yemek yiyen ayı böyle görüntülendi
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alana özel olarak kurulan fotokapana boz ayı görüntüsü takıldı. Görüntüler izlendiğinde boz ayının yiyecek aradığı görülüyor.
Görüntüler anbean kaydedildi
Ayı, meyve ağaçlarında bulduğu yiyecekleri afiyetle yediği görüntüler ise anbean kameraya yansıdı.