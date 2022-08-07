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Yerel Gece vakti keyifle yemek yiyen ayı böyle görüntülendi
Yerel

Gece vakti keyifle yemek yiyen ayı böyle görüntülendi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 21:47:00 - 2022-08-07 22:17:02

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alana özel olarak kurulan fotokapana boz ayı görüntüsü takıldı. Görüntüler izlendiğinde boz ayının yiyecek aradığı görülüyor.

Görüntüler anbean kaydedildi

Ayı, meyve ağaçlarında bulduğu yiyecekleri afiyetle yediği görüntüler ise anbean kameraya yansıdı.

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