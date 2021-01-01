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Yerel Gece vakti dışarı çağırıp dehşet saçtı!
Yerel

Gece vakti dışarı çağırıp dehşet saçtı!

Adana'da gece vakti bir şahıs, İbrahim Ö.'yü dışarı çağırdı. İbrahim Ö. ağabeyleriyle birlikte dışarı çıkınca, otomobilden inen 5 kişi bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 07:26:00 -
Gece vakti dışarı çağırıp dehşet saçtı!

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16053 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi gece 03.30’da İbrahim Ö.’ye seslenip evinden çıkıp dışarıya gelmesini istedi.

İbrahim Ö.'yü çağıran kişiyi fark eden kardeşleri Recep Ö. ve Mahsun Ö., ağabeyleriyle birlikte dışarıya çıktı. 3 kardeş sokağa çıktığı sırada otomobilden inen 5 kişi, bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Olayda Recep Ö. kalçasından, Mahsun Ö. ise başından, sol koltuk altından ve bacaklarından ağır yaralandı. İbrahim Ö. ise olayı yara almadan atlattı. Saldırı sonucu, iki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobile binip olay yerinden kaçtı. Yaralı iki kardeş, yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mahsun Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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