Gece uyutmayan kireçlenme ağrıları



Ani hava değişikliğiyle birlikte düşen sıcaklıklar; diz, kalça gibi eklem ağrılarından şikâyet edenlerin sayısını artırıyor; kireçlenmeler hızlandı çünki..

Soğuk hava ve nemin etkisiyle eklem ağrıları olan kişilerin şikâyetlerinin daha da artacak.

Gece uykunuzdan uyandıracak kadar eklemlerinizde ağrı hissediyorsanız vücudunuz size romatizmanın sinyalini veriyor olabilir.

Gün içinde hızlı hayat tarzı ve ağır çalışma şartlarından kaynaklı vurmalar, çarpmalar, ters hareket yapma gibi bazı küçük sakatlanmalar; ardından yıllarca oturarak çalışmanın getirdiği en büyük sorunlardan olan kilo alımı ve hareketsiz hayatın eklemlerde hasara sebep olduğunu söyleyen hekimler,"eklem kıkırdağının yıpranması kireçlenme ile sonuçlanır. Soğuk havalarda iyice yıpranan kireçlenmiş eklemler, geceleri ağrıyla uyanmaya sebep olur" diyor.

Kireçlenmeden korunun

Kireçlenme daha çok dizin iç kısmındaki eklemlerden başlar ve diğer eklemleri etkiler. Genç yaşta da ortaya çıkabilen bu rahatsızlık genellikle 50 yaşın üzerinde kadınlarda görülür. Daha önce geçirilen eklem operasyonları, travmalar, spor yaralanmaları, iltihaplı romatizmalar, doğuştan gelen bazı bozukluklar hastalığın en önemli sebepleridir.

Spor aktiviteleri, en azından yürüyüşler eklemleri kaygan tutar ve ağrıyı azaltır. Ayrıca egzersiz, kasların kuvvetlenmesini ve fazla kilolardan kurtulmayı da beraberinde getirecektir.

Artan diz kireçlenme vakaları günlük hayatımızı da olumsuz etkilemekte.

Şiddetli diz ağrısı ile gelen, zaman içinde kalça ve ayak bileğine yansıyan ağrılar, dizde zaman zaman oluşan şişmeler ve özelikle üçüncü evrede görülen hareket açıklığının kısıtlanması kireçlenme vakalarında en sık rastlanan belirtiler.. Çok daha ileri evrelerde diz bükülmesinde azalmalar da ortaya çıkabilir.. Oturup kalkmakta zorlanırsınız.

Ayakkabıların kurbanı olmayın

Ayrıca, ince ve yüksek topuklu ayakkabıların, dizin varus kuvvetini artırır. Bu tür ayakkabı kullanımı ile dizde ağrı şikâyetlerinde artma görülmektedir. Kadınlar ince ve yüksek topuklu ayakkabı kullanımından kaçınmalı.

Yine dizdeki açılanmaya bağlı binen yükü azaltacak şekilde kişiye özel yapılmış "kamalı" tabanlıkların hastalığın seyrini yavaşlattığı bilinmektedir.

Özelikle kadınların kurtarıcısı olan babet ayakkabılarda sandığınız kadar masum değil.

Ayakkabı seçiminde yumuşak tabanlı, ayağın ortopedik kavisini bozmayan ayakkabılar giyilmeli, çok yüksek topuklu ve babet ayakkabılardan kaçınılmalı..

Ameliyatsız tedavi

Merdiven inip çıkmakta ve oturup-kalkmakta, kısacası günlük aktivitelerini yapmakta zorlanan hastalarda rahatlıkla uygulanan PRP tedavisinin, ağrıları tamamen ortadan kaldırdığını söyleniyor.