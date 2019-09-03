Gece simsiyah akan Karasu deresi gündüz tertemiz İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut’un önceki gece siyah akan deredeki incelemelerin ardından bugün de Bursa İl Jandarma Çevre Timi incelemede bulundu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut’un önceki gece siyah akan deredeki incelemelerin ardından bugün de Bursa İl Jandarma Çevre Timi incelemede bulundu.

Gece dereye salınarak göle karışan zeytin çorak suyunun BUSKİ’nin yağmur giderine bağlandığı tespit edildi. Yetkililer, dereden numune alırken, yağmur giderine bağlanan tahliye borusunun izini sürüyor. Hergün o bölgede göle olta atan balıkçılar, manzaradan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Her gece aynı saatte dereden pis kokuyla birlikte simsiyah su geliyor. Buradan göle karışıyor. Yetkililerin biran önce buna çare bulmasını istiyoruz" dediler.

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