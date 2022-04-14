  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Gece maması: Çok pratik irmikli bebek maması tarifi! Doyurucu, tok tutan gece mama tarifleri
Yemek Tarifleri

Gece maması: Çok pratik irmikli bebek maması tarifi! Doyurucu, tok tutan gece mama tarifleri

Bebekleri mışıl mışıl uyutan tok tutan gece mama tarifleri...

Yeniakit Publisher
2022-04-14 23:25:00 - 2022-04-14 23:32:19
Gece maması: Çok pratik irmikli bebek maması tarifi! Doyurucu, tok tutan gece mama tarifleri

Çok pratik irmikli bebek maması (Gece tok tutan)

Çok pratik irmikli bebek maması (gece tok tutan) tarifi için malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı irmik
  • 1,5 çay bardağı su
  • 1 adet elma

Çok pratik irmikli bebek maması (gece tok tutan) tarifi nasıl yapılır?

İrmiği suyla haşlıyoruz üzerine rendelenmiş elmayı ekleyip karıştırıyoruz . Soğuduktan sonra bebislere afiyetle yediriyoruz. İsterseniz içine un haline getirilmiş ceviz ve ya badem ilave edebilirsiniz. Bir tane tatlandırmak için pekmez koyabilirsiniz.

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi: Bebeklere muhallebi ne zaman verilmeli?
Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi: Bebeklere muhallebi ne zaman verilmeli?

Kadın - Aile

Bebe bisküvili doyurucu bebek muhallebisi tarifi: Bebeklere muhallebi ne zaman verilmeli?

Bebeklere Doyurucu Gece Maması Tarifleri

Muzlu Muhallebi (+6 Ay)

Malzemeler:

  • Yarım olgun muz
  • 1 tatlı kaşığı irmik
  • 1/2 su bardağı su

Yapılışı:

İrmik yarım bardak suyla ocakta iyice pişirilir. Muz bir çatal yardımıyla ezilir. İrmik pişince içine ezilen muz eklenerek bir iki tur daha karıştırılır. Karışım muhallebi kıvamını alınca ocaktan alınır, ılık olarak servis edilir.

İncir ve kuru üzümlü gece maması (+7 ay)

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı kuru üzüm
  • 1 tatlı kaşığı tam buğday unu 
  • 1 tatlı kaşığı irmik
  • 1 su bardağı su

Yapılışı:

Kuru üzüm ayrı bir kapta ıslatılıp yumuşayana kadar suda bekletilir. Yumuşayan meyveler yarım bardak su ile ocakta pişirilir. Meyveler pişince bir çatal yardımıyla ezilir veya tel süzgeçten geçirilir. Küçük bir cezvede irmik ve tam buğday unu yarım bardak su ile karıştırılarak pişmeye bırakılır. Muhallebi kıvamını alan karışıma pişen meyveler eklenip az daha pişirilir ve ocaktan alınır. Ilık olarak servis edilir.

 

Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır? Pratik püf noktaları ile lokanta usulü Arnavut ciğeri tarifi
Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır? Pratik püf noktaları ile lokanta usulü Arnavut ciğeri tarifi

Yemek Tarifleri

Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır? Pratik püf noktaları ile lokanta usulü Arnavut ciğeri tarifi

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay