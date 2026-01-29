Gece kuşlarına kötü haber: Kalp riski kapıda

Geç saatlere kadar uyanık kalan ve gece saatlerinde daha aktif olan kişilerin kalp sağlığının olumsuz etkilenebileceği ortaya çıktı. ABD'de yapılan yeni araştırmaya göre, 'gece kuşu' olarak tanımlanan bireylerin kalp krizi ve felç riski ortalamaya göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Brigham ve Harvard Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 300 binden fazla orta yaşlı ve yaşlı yetişkinin verileri incelendi. Katılımcıların uyku alışkanlıkları ve sağlık durumları yaklaşık 14 yıl boyunca takip edildi.

'GECE KUŞLARININ' KALP KRİZİ VE FELÇ GEÇİRME RİSKİ DAHA YÜKSEK

Araştırma sonuçlarına göre, kendisini 'gece kuşu' olarak tanımlayan bireylerde ilk kez kalp krizi ya da felç geçirme riski, ortalama bireylere kıyasla yüzde 16 daha yüksek çıktı. Özellikle kadınlarda, genel kalp-damar sağlığının daha zayıf olduğu belirlendi.

Çalışmanın başyazarı Sina Kianersi, sorunun temelinde biyolojik saat ile günlük yaşam temposu arasındaki uyumsuzluğun yer aldığını belirtti. Kianersi şu ifadeleri kullandı:

Gece kuşları, sabah erken başlayan iş ve sosyal düzenle uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu durum sağlıklı alışkanlıkların sürdürülmesini güçleştiriyor.

Uzmanlara göre, vücudun 24 saatlik biyolojik döngüsünü düzenleyen sirkadiyen ritim, şunları doğrudan etkiliyor:

• Kalp atış hızı

• Tansiyon

• Hormon dengesi

• Metabolizma

Araştırmada, gece kuşlarının daha sık sigara içtiği, yeterli uyku alamadığı ve sağlıksız beslenmeye daha yatkın olduğu da tespit edildi. Bu alışkanlıkların kalp hastalığı riskini artıran temel faktörler arasında yer aldığı vurgulandı. Bazı uzmanlar, gece aktif olan bireylerde sağlıksız beslenme seçeneklerinin daha yaygın olduğunu belirterek bunun metabolizmayı zorlayabileceğine dikkat çekti.

Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan sonuçlara göre araştırmacılar, gece kuşlarının kalp sağlığını korumak için düzenli uyku saatleri oluşturması, sigaradan uzak durması, dengeli beslenmesi ve fiziksel aktiviteyi artırması gerektiğini vurguladı.