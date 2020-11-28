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Ekonomi Gece gündüz çalışıyoruz
Ekonomi

Gece gündüz çalışıyoruz

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) datası, Turkcell’in Ankara Veri Merkezi’nde tutuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:58:00 -
Gece gündüz çalışıyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin verisini korumak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “2 milyar liraya yakın yatırım yaptığımız yeni nesil veri merkezlerimizle kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara’da açtığımız Türkiye’nin en büyük veri merkezini dünyanın önde gelen patent kurumları arasında yer alan TÜRKPATENT’in tercih etmesi bizi mutlu etti. Bu tercih merkezimizin kalitesini de tescilledi. Özellikle kamu kurumlarınca yararlanılan Ankara Veri Merkezimizde Türkiye’nin patentlerini saklamaktan ötürü memnuniyet duyuyoruz.”

Sorumluluğumuz arttı

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da Felaket Kurtarma Merkezi’ni Ankara Veri Merkezi’nde konumlandırdıklarını dile getirdi. Asan, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu alan kurumlarındanız. Özellikle 2017 yılından itibaren Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak hizmet vermeye başladıktan sonra sorumluluklarımız çok daha fazla arttı. Tabii Türkiye’nin fikri ürün hazinesi olarak ifade edebileceğimiz sınai mülkiyet verilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Ankara Veri Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın kurumumuzun bilgi teknolojileri kapasitesinin artışına ve kurumsal önceliklerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

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