‘Gece ev temizlemek’ boşanma sebebi sayıldı

İzmir'de erkeğin kadına ve çocuklara ilgisizliği, kadını evden uzaklaştırıp kapı kilidini değiştirmesi, kadının ise eşine ve çocuklarına beddua etmesi, eşinin yakınlarının yüzüne tükürüp hakaret etmesi ve gece vakti temizlik yaparak ev halkını rahatsız etmesi mahkemeye taşındı. İzmir 5. Aile Mahkemesi tarafları eşit kusurlu saydı.

Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin tutumunu ağır kusur, kadının beddua etmesini ise az kusur sayarak kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay ise tarafları ortak kusurlu buldu ve kararı bozarak eşit kusurlu olan eş yararına maddi manevi tazminat talebini reddetti.

HUZUR BOZMAK KUSURDUR

Avukat Dilek Yüksel, "Eşlerin evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümlülükleri vardır. Huzur bozucu davranışlar boşanma davalarında kusur olarak kabul edilmekte ve boşanma nedeni sayılmaktadır" dedi.