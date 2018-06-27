Geç yaşta baba olursanız çocuğunuz daha zeki olabilir

7000'i aşkın çocuğun üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları herkesi şaşırttı.

Araştırmaya göre 25 yaşından önce baba olanların çocuklarında sosyal zeka 39'u buluyor. 35-44 yaşlarında baba olanların çocuklarında sosyal zeka 41, 50 yaş üzerinde baba olanların ise çocuklarında sosyal zeka 47 çıktı.

Yapılan mantık zekası testinde de sonuçlar hemen hemen aynı çıktı. Yaşı 50'yi geçmiş babaların çocukları diğer çocuklara göre çok daha zeki...

Ayrıca araştırmalar babanın yaşının kızlara nazaran erkek çocuklarının zekasını daha çok etkilediğini ortaya koydu.