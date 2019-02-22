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“Geç kalma lüksümüz yok”

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, İstanbul'da düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi'de konuştu.

22 Şubat 2019 Cuma 12:39
“Geç kalma lüksümüz yok”

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD), geleneksel hale gelen Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin 12’ncisi İstanbul’da düzenlendi.

Bu yıl “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim – Denge – Değer” ana temasıyla gerçekleştirilen zirve iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, “Sıra dışı bir değişim ve dönüşüm dönemindeyiz. Şirketler bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve bu adaptasyonu geleceğe aktarmak için, kendilerine has özelliklerle dengelemek zorundalar” dedi.

Değişip dönüşürken şirketlerin geç kalma lükslerinin olmadığının altını da çizen Pandır, “Çeviklik her zamankinden daha önemli. Bu hızlı değişim dönemi, dengeyi kaybetmeden yönetme becerisini zorunlu kılarken, şirketler gelecekte var olabilmek için değer oluşturmalılar” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:39
  1. İstanbul
  2. TKYD
  3. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
  4. Kurumsal Yönetim Zirvesi

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