Geç bu ayakları Uğur Dündar! Bahçıvana değil Halil Bezmen’e ve Cem Uzan’a yumruk atsaydın

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP yanlısı Uğur Dündar'ın bugünlerde tekrar ortaya çıkan ve sosyal medyada gündem darp görüntüleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu şunları söyledi;

“Halil Bezmen benim bildiğim o tarihte sigorta primlerini ödemeen yurt dışına kaçan bir adamdı. Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü’ydü ve ya SSK’da yetkili bir makamdaydı. O tarihte bizim Kemal Kılıçdaroğlu takibini yapamamış, Halil Bezmen de fırlamış kaçmış gitmiş, paraları burdan götürmüş, Nurettin Sözen döneminde İSKİ’ye klor satıyorum ben diyerek 5 liralık kloru 500 liraya satmaya kalkışmış Halil Bezmen hatta 500 liraya sattığını söylediği kloru da vermemiş beyfendi. Sonra denetim sırasında bunlar çıkınca da Halil Bezmen yurtdışına kaçmış. Şimdi bu adamı takip etmek gazetecinin görevidir. Ama gazetecinin görevi Halil Bezmeni takip etmektir. Halil Bezmen’in konutunda çalışan bir bahçıvanı takip etmek değildir. Bahçıvana yumruk atmak değildir. Getirsin Uğur Dündar Halil Bezmen’e attığı bir yumruğu göstersin helal olsun sana diyeyim”