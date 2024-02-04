Geç bile kalındı! WhatsApp’a yeni özellik geliyor

Dünyanın dört bir yanında kullanılan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Favori kişiler özelliği geliyor

WhatsApp, son dönemlerde kullanıcıların istedikleri özellikler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde şirketin mobil versiyonda yer alan Sohbet Kilidi seçeneğini web uygulamasına getireceği ortaya çıktı. Bununla beraber iPhone kullanıcıları için Passkey özelliğinin de test edildiği görüldü. Şimdi ise WhatsApp‘ın Favori Kişiler özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre iOS için WhatsApp uygulamasına Favori Kişiler özelliği eklenecek. Şu anda test aşamasında olduğu aktarılan bu yenilik ile favori olarak işaretleyeceğiniz kişiler, aramalar kısmında daha üst sıralarda görünecek. Bu da daha kolay ulaşmanızı sağlayacak.

Şu anda test aşamasında olan bu özelliğin herkes için ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki haftaları işaret ediyor. Dolayısıyla şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göreyse WhatsApp’ta hesapsız mesajlaşma dönemi başlıyor. Avrupa Birliği’nin teknoloji şirketlerini ilgilendiren Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, WhatsApp da bu konuda adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda iOS için yayınlanan güncelleme ile birlikte, platformlar arası mesajlaşma özelliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde, WhatsApp hesabı olmayan ancak Telegram kullanan bir arkadaşınıza mesaj gönderebileceksiniz.

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Kaynak: Shiftdelete