Gebze’de yıkımın ardından tehlike sürüyor! 12 bina mühürlendi, 3’ü tahliye edildi!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki riskli binalarda önlemler artırıldı. Olayın ardından 12 bina mühürlenirken, ekipler güvenlik için bölgede incelemelerine devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın yakınındaki 12 bina mühürlenirken, dün akşam saatlerinde Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir binanın kolonlarında çatlak oluştu. Bölgeye gelen ekiplerin incelemesinin ardından dün akşam 3 bina daha tedbiren tahliye edildi.
Şu ana kadar yıkılan apartman ile birlikte 16 bina, 27 iş yeri, 72 ayrı bağımsız birim tahliye edildi. 74 vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tesisleri ile misafirhanelerde ve yakınlarının evlerinde misafir ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, binalarda herhangi bir statik hareketlilik olup olmadığını yönelik incelemeleri sürüyor. (DHA)
Yerel
Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
{relation id:1961948 slug:'gebzede-aci-haber-19-saatte-geldi-anne-enkazdan-cansiz-cikarildi-baba-hala-araniyor'}