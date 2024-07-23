Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Olayın detaylarına göre, veteriner hekimle mama ücreti konusunda anlaşmazlık yaşayan üç kişi, kısa sürede tartışmayı fiziksel şiddete dönüştürdü. Darp edilen veteriner, olayı hemen polise bildirdi. Güvenlik güçleri, saldırganları tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaşanan bu olay, Gebze’de büyük tepki topladı. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, veteriner hekimlerin güvenli çalışma koşullarının sağlanması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, veterinerlerin ve diğer sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak adına daha etkin önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.