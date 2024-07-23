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Sosyal Medya Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak
Sosyal Medya

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Yeniakit Publisher
2024-07-23 07:21:00 - 2024-07-23 07:23:08

Gebze'de, üç kişi mama ücreti nedeniyle bir veteriner kliniğine saldırdı. Saldırganlar, veterineri önce dükkanında darp etti, ardından dışarı çıkararak şiddete devam ettiler. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olayın detaylarına göre, veteriner hekimle mama ücreti konusunda anlaşmazlık yaşayan üç kişi, kısa sürede tartışmayı fiziksel şiddete dönüştürdü. Darp edilen veteriner, olayı hemen polise bildirdi. Güvenlik güçleri, saldırganları tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

 Yaşanan bu olay, Gebze’de büyük tepki topladı. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, veteriner hekimlerin güvenli çalışma koşullarının sağlanması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, veterinerlerin ve diğer sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak adına daha etkin önlemler alınması gerektiğini belirtti.

 Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Yorumlar

Ferhat

Herkes bir ayrıcalık peşinde....şiddeti meydana getiren zihniyeti gerginlikleri ve dargınlıkları bitirelim diyen yok. "Yaşanan bu olay, Gebze’de büyük tepki topladı. Sosyal medyada geniş yankı bulan olay, veteriner hekimlerin güvenli çalışma koşullarının sağlanması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, veterinerlerin ve diğer sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak adına daha etkin önlemler alınması gerektiğini belirtti."

Abdulah

Sağlık çalışanlarına el kaldran soysuzler idam edilmeli.
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