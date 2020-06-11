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Yerel

Gebze’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi ekipleri yağış olmamasını fırsata çevirerek üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:12:46 -
Gebze’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi ekipleri yağış olmamasını fırsata çevirerek üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağış olmamasını değerlendirerek çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Zİnnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, şehrin dört bir yanında üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda Mevlana Mahallesi Mücahit Okur caddesinde asfalt onarım, yama ve 868 Sokak’ta kaldırım tretuvar ve parke yol çalışması gerçekleştirdi. İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi kaldırım onarım çalışmaları ve 1421 Sokak’ta parke yol çalışmalarını tamamlayan ekipler Marmara Kamyoncular garajında perde duvar çalışmalarını sürdürüyor.

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