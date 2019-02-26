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Gebze’de sokaklar onarılıyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt sezonun kapanmasının ardından cadde ve sokaklarda parke ve tretuvar çalışmalarına ağırlık verdi.

26 Şubat 2019 Salı 16:18
Gebze’de sokaklar onarılıyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt sezonun kapanmasının ardından cadde ve sokaklarda parke ve tretuvar çalışmalarına ağırlık verdi.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen cadde ve sokaklarda parke ve tretuvar onarım çalışmaları Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan bir parkta gerçekleşti. Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir sokakta ise parke yol onarımı, Cumhuriyet Mahallesi’nde tretuvar tamiratı ve Ulus Caddesi’nde parke yol onarımı gerçekleştirdi. Ekipler bakım çalışmalarının devam edeceğinin bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:18
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