  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gebze’de semt pazarları Cuma günü kurulacak

Gebze Belediyesi, korona virüs nedeni ile ilçede semt pazarlarının 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:10:28 -
Gebze’de semt pazarları Cuma günü kurulacak

Gebze Belediyesi, korona virüs nedeni ile ilçede semt pazarlarının 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını duyurdu.


Gebze Belediyesi, korona virüs virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede semt pazarlarının 8 Mayıs Cuma günü kurulacağını açıkladı. Mevlana Kapalı pazarı yine mevcut yerinde Cuma günü, Cumartesi günü kurulan Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarları ile Pazar günü kurulan İstasyon ve Hürriyet semt pazarları 08 Mayıs Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı