Gebze’de kafe ve restoranlarda denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 1 Haziran itibariyle müşterilerine kapılarını açan lokanta, restoran ve kafeleri denetliyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı. Pandemiyle mücadele günlerinde alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına ara veren ve 1 Haziran tarihinde açılan lokanta, restoran, pastane, kafe ve benzeri iş yerleri denetleniyor. Yayınlanan genelgeyle kapılarını Gebzeli müşterilerine açan işletmeleri ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde işletmelerin uyması gereken kuralları hatırlatarak uyarıcı broşürler dağıttı. Zabıta ekipleri işletmelere; faaliyetlerini saat 22.00’e kadar sürdürmeleri, çalışan personellerin ve müşterilerin koruyucu maske takmaları, personel ve misafirlerin işyerlerine girişinde ateşlerinin ölçülmesi, 1,5 metre sosyal mesafe şartlarına uyulması, masalarda sadece karşılıklı oturma düzenin sağlanması, her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulması, yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizlenmesi ve dezenfeksiyonunun sağlanması hususlarında hatırlatmalarda bulundu.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini ulaştırmaları çağrısında bulundu.