Gebze’de çevre onarım ve düzenleme çalışmaları hız kazandı Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Gebze’nin her cadde ve sokağında onarım ve yama işlemleri yürüten Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yağcılar Mahallesi’nin anayol asfalt çalışmasını tamamladı. Hatipler Mahallesi mezarlık içi yolları parke ile kaplayan ekipler, Muallim Köy Meslek Lisesi’nin bahçesinde de parke düzenlemesi yaptı.Talepleri öncelik sırasına göre değerlendirdiklerini ifade eden Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi.

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