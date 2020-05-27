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Yerel

Gebze’de camiler cuma namazı için hazır

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü cuma namazı için belirlene bahçelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:24:44 -
Gebze’de camiler cuma namazı için hazır

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü cuma namazı için belirlene bahçelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bu hafta belirlenen camilerin bahçelerinde cuma namazı kılınacağı için cami bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle yavaş yavaş tedbirlerin esnetilmesiyle birlikte camilerin açık alanlarında cuma namazı kılınmasına izin verilmesinin ardından Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önlemlerini aldı. Vatandaşların steril bir ortamda özledikleri Cuma namazını cemaatle birlikte kılabilmeleri için tüm camilerin bahçeleri özel solüsyonlu sabunlu suyla yıkandı. Cuma günü Cuma namazı kılınacak cami ve mekanların listesi Gebze Belediyesinin resmi internet sitesinde yayınlandı.

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