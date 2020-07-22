  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Eğitim

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sırası

Gebze Teknik Üniversitesi 2020 yılı için taban puanlarını ve başarı sıralamalarını, 4 ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı. Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları merak edilmekte. ÖSYM 2020 üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. İşte ÖSYM 2020 YKS Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sırası.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:14:00 - 2020-07-22 16:14:33
Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sırası

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 sıralama. ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. İşte Gebze Teknik Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları.

Hemşirelik tabun puanları 2020
Hemşirelik tabun puanları 2020

Eğitim

Hemşirelik tabun puanları 2020

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları
Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Eğitim

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?
Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Eğitim

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları

Eğitim

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Eğitim

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması
ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması

Eğitim

ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması

Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020
Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020

Eğitim

Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020

Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 | Ankara Üniversitesi puanları kaç?
Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 | Ankara Üniversitesi puanları kaç?

Eğitim

Ankara Üniversitesi taban puanları 2020 | Ankara Üniversitesi puanları kaç?

Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları 4 yıllık 2 yıllık İzzet Baysal Üniversitesi sıralama
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları 4 yıllık 2 yıllık İzzet Baysal Üniversitesi sıralama

Eğitim

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları 4 yıllık 2 yıllık İzzet Baysal Üniversitesi sıralama

TÜM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

 2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı