Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sırası
Gebze Teknik Üniversitesi 2020 yılı için taban puanlarını ve başarı sıralamalarını, 4 ve 2 yıllık bölüm puanları açıklandı. Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması ve kontenjanları merak edilmekte. ÖSYM 2020 üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. İşte ÖSYM 2020 YKS Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sırası.
Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 sıralama. ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. İşte Gebze Teknik Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları.
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