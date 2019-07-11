Gebze Teknik Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Gebze Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 5 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Kimya ve Matematik bölümlerinde görevlendirilmek üzere Profesör, Doçent, Doktor öğretim üyesinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Gebze TeknikÜniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığında istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak. Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?