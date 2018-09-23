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Gebze ilçesinde Afgan kağıt toplayıcısının çaldığı şey pes dedirtti

Gebze ilçesinde çekçek aracı ile keçi çalan Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı, hayvanın hareket etmesi üzerine polis ekiplerince yakalandı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:05
Gebze ilçesinde Afgan kağıt toplayıcısının çaldığı şey pes dedirtti

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı bir şahısın çekçek aracının içinde bir şeyin hareket ettiğini gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, şahısı durdurarak çekçek aracı üzerinde bulunan çuvalda arama yaptı. Çuvalın içinden keçi çıktığını gören polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çalınan keçinin sahibi bulunarak teslim edildi.

Olay yerine gelerek çekçeğin içini açan kadın sahibi, keçisine sarılarak teslim aldı. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:05
  1. Kocaeli
  2. hırsız

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