Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?

Gebelik sürecinde düşük tansiyon durumları yüksek tansiyon durumlarına farkla daha az rastlanırlar. Gebeliğe bağlı olarak düşük tansiyonlar genellikle gebeliğin ilk aylarında rastlanır.

Buna bağlı olarak çok nadir görülse de gebeliğin ilerleyen dönemlerinde tansiyon düşmelerine bağlı rahatsızlıklar olabilmektedir. Tansiyon düşmesi; baş dönmesi, göz kararması, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, sersemlik gibi belirtiler gösterebilir.

Tansiyon düşmesine bağlı olarak bayılmalar yaşanabilir. Gebeliğin ilk aylarında mide bulantılarına bağlı olarak kusmalar yaşanır. Bu durum sonunda tansiyon düşüklüğü olabilir.

Ya da başka bir etken olarak da yatış pozisyonu gösterilebiliR. Sağ tarafına doğru yatan gebelerde rahmin toplar damarlara baskı yapması yapması sonucu tansiyon düşüklüğü yaşanabilir.

Tansiyon yükselmesi ise gebeliğe bağlı olarak 5. aydan sonra gerçekleşir. Gebeliğin ilk 5 ayı içinde tansiyon yükselmesi az rastlanılan bir durumdur. Daha sonraki dönemlerde dikkatli davranılması gerekir.

Gebelikte tansiyon yükselmesi, anne adayının bebeği yabancı bir cisim gibi algılaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Gebelik sürecindeki tansiyon yükselmesi sırasında ise anne adayı bilici yarı açık ya da bilinci tamamen kapalı biçimde rahatsızlıklar geçirebilir.

GEBELİKTE TANSİYON BEBEĞİ NASIL ETKİLER?

Gebelik sürecinda tansiyon ne yazıkki hem anne adayı hem de bebek için oldukça tehlikelidir. Bebeği ciddi düzeyde etkiler. Bebeğe giden kan akımı azaldığı için bebeğin gelişimi ve büyümesi yavaşlar.

Bebekte gerilemeler meydana gelebilir. Bebeğin etrafındaki su miktarı azalabilir. Eğer gebelik sırasında bebeğin büyümesi durursa ve su miktarı azalirsa, bebeği kaybetme riski çok yüksektir.

Bu noktada bebeği kaybetmeden önce gebelik sonlandırılır. Ancak bu durumlarda, tansiyona bağlı erken doğum gerçekleştiğinde bebeğin beyin gelişiminde problemler yaşanabilir.

Ya da göz dibi kanaması olarak isimlendirilen rahatsızlıklara sık rastlanmaktadır. Bebekte gelişim gerilikleri yaşanabilir. Bu durum sık rastlanılır. Anne adayının ağır tansiyon nöbetleri geçirmesi sonucu bebeğin problemli doğması da sık rastlanılan problemlerdendir.





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