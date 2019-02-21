Gebelikte kullanılması sakıncalı olan bitkiler nelerdir?

Gebelikte bazı bitkiler ve bitki çayları düşük, kanama ve erken doğum riskleri nedeniyle uzmanlar tarafından önerilmiyor. Peki hangi bitkiler gebelikte kullanılması sakıncalı? Hamileyken hangi bitkileri kullanmak zararlıdır? İşte ayrıntılar...

Bitkiler bizim için alternatif sağlık çözümleri olabilir. Tıbbi yöntemlerin yanında sağlığımıza faydalarıyla da bilinirler ve genelde tedavi sürecini hızlandırırlar. Tabii bu bitkilerin doktora danışarak kullanılması önemlidir. Fakat hamilelik döneminde hassas olan bünye, birçok bitkiyi kabul etmez ve bitkilerin yararlarının aksine zararlı etkilerine maruz kalabilir. Özellikle hamilelikte kullanılan bitkiler, bilinçsiz ve yoğun tüketildiği takdirde hem anneye hem de bebeğe ciddi zararlar verebilir. Hamilelikte kullanılmaması gereken bitkileri sıralayalım.

RAHİM UYARICI VE KANAMAYI ARTTIRACAK BİTKİLER

Bazı bitkiler, düz kasların kasılmasına sebep olur. Hamilelik döneminde kanama durumunu ve rahim kasılmalarını fazlalaştıran nedenler olarak görülen bu bitkilerin çayları da uzmanlar tarafından önerilmez. Çünkü düz kasların uyarılması, düşüğe ya da erken doğuma neden olabilecek ortamlar oluşturabilir. Bu nedenle aşağıdaki bitkilerden mümkün olduğunca uzak durulması gerekir:

Adaçayı

Akdiken

Sinameki

Meyan kökü

Ökse otu

Rezene

Aloe vera

Ahududu çayı

Fesleğen

Keten tohumu

Lavanta

Maydanoz otu ve kökü

ALKOLİD İÇERİKLİ BİTKİLER

Bazı bitkiler damağa acı bir tat veren alkolid’leri yoğun bir biçimde içerir. Bu esansiyel bitkiler, anne rahmindeki ceninin fonksiyonlarını etkileyebilir.

Adaçayı

Biberiye

Mazı

Kekik

Rezene

EMENAGOG BİTKİLER

Emenagog etkili bitkiler, direkt olarak kasılmaya sebep olmasa da adet görmeye teşvik eder. Bu sebeple bu bitkilerin aşırı doz kullanımı hamilelik süreci için sakıncalıdır.

Cezayir menekşesi

Mazı

Meyankökü

Pelin otu

Ravent

Yarpuz

*Bu bitkileri kullandıysanız/kullanmayı düşündüyseniz lütfen öncesinde doktorunuza danışınız.