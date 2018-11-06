Gebelikte iyot çok önemli

İyot eksikliği zeka geriliği yapıyor. Tiroid hastalıklarının en önemli sebebi olan iyot eksikliği, hamilelik ve emzirme dönemlerinde daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Düşük, erken doğum, doğumda anomaliler ve bebeklerde zekâ geriliği bu sorunlar arasında.

İyot, hem tiroid hormonlarının üretimi hem de büyüme ve gelişme için gerekli olan bir element. Vücut tarafından üretilemiyor, bu nedenle gıdalardan temin edilmesi gerekiyor. İyot eksikliği, erken dönemde hiçbir belirti vermezken ilerleyen dönemde, tiroid bezinin büyümesine yani guatr hastalığına ve tiroit hormonu üretiminin azalmasına (hipotiroidizm) yol açıyor.

Sorunun anne karnından itibaren yaşamın tüm dönemlerinde ciddi sorunlara sebep olabildiğine parmak basan uzmanlar, dünya nüfusunun yüzde 40’ının iyot eksikliği riski taşıdığını belirtiyor.

Bu oran biz de de vahim boyutlarda. İyot eksikliği, tiroit bezinin büyümesinin (guatr hastalığı) ve tiroit hormonu üretiminin azalmasının (hipotiroidizme) en önemli sebepleri arasında.

YOL AÇMADIĞI YOK

Hipotiroid; halsizlik, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, ciltte kalınlaşma, kabızlık, soğuğa tahammülsüzlük, adet düzensizlikleri, saç ve tırnaklarda kırılma, kilo artışı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, duygu durumunda dalgalanmalar, kalp ve akciğer yetersizliği gibi geniş bir şikayet yelpazesi oluşturabiliyor.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE ÇOK RİSKLİ

İyot eksikliğinin gebe ve emziren kadınlarda daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Gebelerde iyot ihtiyacı artar. Eğer anne adayında ciddi iyot eksikliği varsa; düşük, erken doğum, doğumda anomaliler ve yeni doğanda hipotiroidi görülebilir.

Ayrıca annesinde iyot yetersizliği olan yeni doğan bebeklerde zekâ geriliği, işitme ve konuşma bozukluğu ile gelişme geriliği riski vardır. Büyük çocuklarda ise zihinsel gelişmede geriliğe ve IQ’da azalmaya yol açar. Doğurganlık çağındaki kadınlarda kısırlığa neden olabilir. İyot eksikliği için en kritik dönem beyin gelişiminin büyük oranda tamamlandığı gebeliğin ikinci üç ayı ile üç yaş aralığıdır.

İYOT EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Başlıca iyot kaynağı, iyotlu sofra tuzu.. Bunun dışında deniz ürünleri, peynir, yoğurt, yumurta ve sebzelerde de iyot miktarı yüksek.

Vücudun, günlük iyot ihtiyacının 2 gram iyotlu tuz ile karşılanabilir. İyodun uçmaması için tuz, yemek pişmeden değil, ocaktan alınmadan hemen önce ya da sofrada atılmalı..



Açıkta bırakıldığı takdirde tuzdaki iyot yok olur, yemek sıcakken katıldığında da etkinliğini kaybeder.

Rafine tuzda iyot yoktur. Ya da "iyotlu" diye satılanlar vardır. Siz siz olun Çankırı kaya tuzu gibi doğal rafine edilmemiş tuzları tercih edin.