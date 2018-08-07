Gebelik şekeri nasıl düşürülür?

Teşhis konduktan sonraki kısım hem anne hem de bebek için son derece önemlidir. Gebelik şekerinin anne için olduğu gibi bebek için de bazı sıkıntıları vardır:

Gebelik şekeri, gebelik zehirlenmesi riskini arttırabilir. Bu nedenle önlem alınmalıdır.

Gebelik şekeri teşhisi konan annenin bebeği iri olarak doğar. Bu da sonrasında obezite ve şeker hastalığı riskini arttırır.

Yeni doğan bebekte solunum sorunları yaşanabilir.

Çok nadir olmakla birlikte gebelik şekeri hastası olan annelerin ölü doğum yapma riski vardır.

GEBELİK ŞEKERİ DÜŞÜRMENİN YOLLARI:

Gebelik şekeri kesin şekilde tedavi edilememekle birlikte kontrol altında tutularak zararsız hale getirilmeye çalışılır. Bunun için alınabilecek önlemler vardır.

DİYET:

Gebelik teşhisi konmuş anne adayının uygulaması gereken en etkili yöntem diyettir. Gebelik dönemi diyetleri anne adayının kilosuna, boyuna, yaşına, kaçıncı gebeliği olduğuna bakılarak kişisel özellikler ieren bir diyet programı olarak hazırlanır.

Bu listelerde genel hatlarıyla şekerli gıdalar, yağda kızarmış yiyecekler, karbonhidrat yönünden zengin yükek kalorili yiyecekler kesinlikle yer almaz. Özellikle her türlü tatlı, makarna, pilav, beyaz ekmek, patates tüketilmemesi gereken besinler arasındadır.

Bunun dışında az az ama sık yeme kuralı geçerlidir. 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenme en sağlıklısıdır.

EGZERSİZ:

Anne adayının durumuna uygun egzersizler bu süreci desteklemek adına oldukça faydalıdır. Özellikle yürüyüş ve yüzme çok etkilidir.

İLAÇ:

Her şeker hapı olmamak şartıyla bebeğe zararı olmayan şeker haplarının kullanımı mümkündür. Bu sayede şeker seviyesi normal seviyede tutulabilir.

İNSÜLİN:

Şeker seviyesinin diyetle, egzersizle ve hapla normale dönmediği durumlarda son çare olarak başvurulur. İnsüline duyulan ihtiyacı belirlemek için parmaktan şeker ölçümü yapılır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.