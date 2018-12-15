Gebelerin neler çektiğini bir Allah bir de kendisi biliyor

Hamile hanımların, sorunsuz bir hamilelik dönemi geçirebilmeleri için; yeme içmelerinden oturup kalkmalarına ve giyimlerine kadar son derece özenli ve dikkatli olmaları gerekir. Bu konuda çevreleri de onlara yardımcı olmalıdır. Hamileler için sorun oluşturacak belli başlı 14 sağlık konusu tesbit edilmiştir. Bakın bunlar neler ve bunlarla karşılaşıldığında ne yapılmalı:

Bayılma ve halsizlik:

Gebeliğin ilk üç ayında halsizlik, tansiyon düşmeleri görülebilir. Bu dönemde kan şekerinde düşmeler sıktır. Buna kusmalar da eklenince olay kısır bir döngüye girer.

Anne adayı gebeliğinin ilk üç ayında düzenli yemek yemelidir. Aç kalmamalıdır. Günde 5-6 öğün beslenmelidir.

Bulantı ve kusmalar:

Bulantı ve kusmalar gebelerin yaklaşık % 30-40’ında görülür. Bazılarında gebelik boyunca sürerken bazılarında gebeliğin 4. ayında kesilir. Önem bakımından ikiye ayrılabilir.



Gebenin genel durumunu bozmayan bulantı ve kusmalar için endişeye mahal yoktur.

Genel durumu bozan bulantı ve kusmalara dikkat edilmeli.



Bu tarz bulantı ve kusmalar çok nadir görülür ve tablo çok farklıdır. Anne adayının kusmaları çok şiddetlidir. Aşırı kilo kaybı ve vücudun susuz kalması söz konusudur.

Mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Hastane tedavisi sırasında anne adayına serum verilmelidir. Daha sonra yavaş yavaş beslenmesi sağlanmalıdır.