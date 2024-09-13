Gazze'ye yıkım ve ölüm götüren ABD savaş gemileri çekiliyor

Hamas lideri Haniye'nin İsrail tarafından 31 Temmuz'da Tahran'da suikaste uğraması ve şehit edilmesinin ardından İran İsrail'e sert bir karşılık vereceğini açıklamıştı.

İran'dan beklenen karşılık hala gelmezken geçen hafta İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin intikamının zamanı geldiğinde İsrail'den kesinlikle alınacağını söyledi.

ABD'DEN ANİ KARAR

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) faaliyet bölgesine, Doğu Akdeniz'e gönderilen ikinci uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in görevini tamamlandığını, Hint-Pasifik bölgesine intikal edeceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Ryder, yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln adlı uçak gemisinin bölgede kalmaya devam edeceğini belirterek, "USS Theodore Roosevelt, ABD Merkez Komutanlığı'ndaki görevini tamamladıktan sonra Hint-Pasifik operasyon alanına gidiyor. ABD halen bölgede USS Abraham Lincoln yanı sıra destroyerler, bir Deniz Seferi Birimi, F-22 Raptor uçakları ve daha fazlasını bulundurmaktadır.

Hamas'ın 7 Ekim'deki korkunç saldırılarının ardından Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana olduğu gibi, gerilimi düşürmek ve daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı caydırmak için bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca tüm rehinelerin evlerine dönmesi ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için bir rehine anlaşmasının parçası olarak ateşkesin sağlanması konusuna da odaklanmış durumdadır" dedi.