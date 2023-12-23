Gazze’ye Müslümanlar neden sahip çıkmıyor? İşte nedeni bu! Suriye'de Noel kutlamaları başladı

Kutlamalar kapsamında caddeler ve sokaklar binlerce Suriyeli vatandaşlar ile doldu. Noel kutlamaları sırasında sokaklar süslendi, bando takımı sokağa inerek marş ve şarkılar çaldı, sokaklarda yapay çam ağacı hazırlandı. Gazze’de yaşanan katliamlar Suriyeli vatandaşların umurunda bile değil.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Suriye halkının Noel’i doyasıya kutladığı görüldü.

Suriye’deki Noel kutlamalarını gören vatandaşlar ise “Hani Suriye’de savaş vardı” diye tepki gösterdi.

Müslümanlar batılılar gibi yaşamaya ve düşünmeye devam ettiğinde Dünyanın bir çok yerinin Gazze’ye benzemesi kaçınılmaz görünüyor.



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