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Aktüel

"Gazze'ye Hayat Ol" platformundan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:47:21 -
"Gazze'ye Hayat Ol" platformundan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

GAZZE (AA) - "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi ailelere 400 gıda kolisi dağıttı.

Türkiye merkezli platformun Gazze Temsilcisi Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinliler ile şehitlerin ailelerine yardım götürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 400 gıda kolisi ulaştırdıklarını belirten Aseliyye, yaklaşık 600 aileye de iftar yemeği dağıtacaklarını kaydetti.

Aseliyye götürdükleri yardımların, Türk halkının bağışları olduğunu dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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