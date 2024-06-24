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Gündem Gazze'ye havadan yardım sırasında bir kaza daha!
Gündem

Gazze'ye havadan yardım sırasında bir kaza daha!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 17:50:00 - 2024-06-24 18:53:39

Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin kısıtlanması sebebiyle Gazze'ye havadan yardım bırakma operasyonu devam ederken bir kaza daha yaşandı.

Katil İsrail'in 7 Ekim'de başladığı bombardıman 262 gündür aralıksız sürerken, Refah Sınır Kapısı'na gönderilen insani yardımlar da siyonistin baskısı sebebiyle bölgeye ulaştırılamıyor.

Bu nedenle Gazze'ye havadan yardım bırakma operasyonları düzenleniyor.

Bir kaza daha!

Gazze'de bugün havadan bırakılan yardım kutularından birisi daha sivillerin barındığı çadırın üzerine düştü.

Kaza sırasında çadırın boş mu dolu mu olduğu henüz bilinmiyor.

Bugüne kadar yapılan hava yardımları sırasında meydana gelen kazalarda 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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