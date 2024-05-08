Gazze’ye giren sağ çıkamıyor! Bir grup İsrail köpeği böyle havaya uçtu
Gazze’yi işgal edip yollarda ahkam kesem bir grup İsrail askeri, Hamas saldırısı sonucu havaya uçtu.
Gazze’den ya sakatlanarak yada ölerek çıkabilen İsrail askerlerinin bir havaya uçma videosu daha yayınlandı. Sosyal medyaya servis edilen görüntülerde yol kenarında giriş çıkışları kapatan bir grup İsrail askeri Hamas’ın gazabına uğradı. Girenlerin sağ çıkamadığı Gazze’de saldırı sonucu havaya uçan İsrail köpekleri böyle görüntülendi.