Gazze'ye dönenleri bekleyen ölümcül tehdit: Toprakta gömülü 66 bin ton patlamamış bomba!

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine ve bölgelerine dönüşü devam ediyor. Ancak, İsrail'in iki yıl süren ağır bombardımanları, bölgeyi devasa bir mayın tarlasına çevirmiş durumda.

ÇOCUKLAR TEHDİT ALTINDA

El Cezire'ye konuşan Şifa Hastanesi acil doktoru Harriet, kuzeye dönen ailelerin enkazın içinde çadırlar kurduğunu ve bölgede çok sayıda patlamamış roket bulunduğunu belirtti.

Doktor, bu mühimmatlar nedeniyle yaralananlar arasında çocukların da olduğunu söyledi. Yakın zamanda, bir bombadan saçılan şarapnel parçalarıyla yaralanan 5 ve 7 yaşlarında iki kardeşin tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

Resmi rakamlara göre, Gazze'de yaklaşık 66 bin ton patlamamış mühimmat gömülü durumda ve bu bombalar nedeniyle şu ana kadar en az 53 kişi hayatını kaybetti.

UNICEF VE EĞİTİME DÖNÜŞ UMUDU

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Edouard Beigbeder, insani yardım operasyonlarının arttığını ancak çocukları yetersiz beslenme, hastalıklar ve engellenebilir bomba tehditlerinden korumak için zamanla yarıştıklarını ifade etti.

UNICEF, yaklaşık 650 bin okul çağı çocuğunun sınıflara dönmesi için ortaklarıyla çalıştığını bildirdi.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, İsrail saldırılarıyla hasar gören okullarda zorluklara rağmen ders başı yapan öğrencilerin bu durumunu "kararlılık" mesajı olarak nitelendirdi.

Beigbeder, iki kayıp yılın ardından eğitime dönüşün iyileşme, umut ve sosyal uyum için temel sağlayacağını vurguladı.