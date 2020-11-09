Gazze'ye Destek Heyeti'nden Biden yönetimine çağrı
Gazze'ye Destek Uluslararası Halk Heyeti, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a Filistin halkına ve davasına adil davranma çağrısı bulundu.
Merkezi Londra'da bulunan Gazze'ye Destek Uluslararası Halk Heyeti Başkanı Isam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden liderliğindeki yeni ABD yönetiminin, Filistin meselesine ve Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük talebine adaletli yaklaşması gerekir." dedi.
Seçimleri kazanan Biden'e Filistin meselesine, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk çerçevesinde yaklaşmasını isteyen Yusuf, yeni yönetimin, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için de İsrail'e baskı uygulaması gerektiğini söyledi.