Gazze'ye ateşkesin ardından 22 günde sadece 3 bin 203 yardım tırı ulaştı

Gazze'deki insani durum, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen yardım sevkiyatındaki aksaklıklar nedeniyle derinleşmeye devam ediyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 10-31 Ekim tarihlerini kapsayan 22 günlük döneme ilişkin güncel yardım tırı rakamlarını paylaştı.

GÜNLÜK HEDEFİN SADECE YÜZDE 24'ÜNE ULAŞILDI

Açıklamada, ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'ye günlük 600 tırın girmesi gerekirken, bu sayının ortalama 145 tır ile sınırlı kaldığı belirtildi. Bu durumun, anlaşmada sağlanan sayının yalnızca yüzde 24'üne tekabül ettiği kaydedildi.

Söz konusu 22 günlük dönemde Gazze'ye giren toplam 3 bin 203 tırın dökümü şöyle:

İnsani Yardım Tırı: 2 bin 564

Ticari Tır: 639

Yakıt ve LPG Tırı: Toplam 115 (84 yakıt, 31 LPG)

HASTANELER İÇİN ENERJİ KISITLAMASI SÜRÜYOR

Medya ofisi, anlaşmaya göre bu dönemde 1100 akaryakıt ve LPG tırının girmesi gerekirken, sayının 115 ile kısıtlı kalmasına dikkat çekti. Bu veriler ışığında, hastaneler, fırınlar ve tesislerin işletilmesi için gereken temel enerji kaynaklarını kasıtlı olarak kısıtlama politikasının sürdüğü yorumu yapıldı.

Açıklamada, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere anlaşmanın garantör ülkeleri ve ara buluculardan, İsrail'i anlaşma maddelerini, özellikle insani yardım girişlerini uygulamaya zorlaması talep edildi. Ateşkes, İsrail ile Hamas arasında Mısır'daki müzakereler sonucunda 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.



